Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

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01 Ocak 2022 Cumartesi 17:36:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 17:37:00

Başkan Erdoğan'dan Hatem Kurt'a anlamlı ziyaret

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sarıyer'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki Hatem Kurt'a evinde ziyarette bulundu.

AK Parti İstanbul teşkilatının kuruluşundan bugüne mahalle başkanlığı görevini yürüten Hatem Kurt ve ailesiyle sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Etiketler : başkan erdoğan ziyaret hatem kurt osman nuri kabaktepe
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