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18 Aralık 2022 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 14:35:00

Başkan Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancına mensup vatandaşların 'Hanuka Bayramı'nı tebrik ederek, "Ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hanuka Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti.

Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşanan Musevi vatandaşların, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir. Bu duygularla, Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyor, kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum.
Etiketler : recep tayyip erdoğan hanuka bayramı musevilik
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