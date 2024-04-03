VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
İstanbul Valiliği'nden provokasyon girişimlerine ilişkin açıklama: 132 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bir ilçede seçimler tekrarlanacak!
Başkan Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik telefonu
Whatsapp çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi
BAYRAKTAR TB3'ten başarılı uçuş!
03 Nisan 2024 Çarşamba 22:10:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 22:10:00

Başkan Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik telefonu

Kaynak: İHA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı arayarak tebrik etti.

AK Parti Samsun İl Başkanlığında İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi. Erdoğan da Başkan Doğan'a tebriklerini iletirken, Samsun halkına da şükranlarını sundu.

ERDOĞAN: "BİZLERE YÜZÜMÜZE AĞARTACAK İMKANLAR SAĞLADINIZ"

Karadeniz'deki büyükşehirlere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halit kardeşim, il başkanımız, ilçe başkanlarımız. Hep birlikte bu zaferde emeği olan kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Karadeniz sahilinde gerek Samsun, gerek Ordu, gerek Trabzon, büyükşehirler olarak söylüyorum; hakikaten bizlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız. Bundan dolayı sizleri özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki bundan sonrası hizmette başarı. İnşallah bunu göreceğiz" dedi.

Halit Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık teşekkür ederek, başarı sözü verdi.

Etiketler : Erdoğan tebrik Halit Doğan Samsun Büyükşehir Belediye
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX