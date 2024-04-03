Başkan Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik telefonu

AK Parti Samsun İl Başkanlığında İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi. Erdoğan da Başkan Doğan'a tebriklerini iletirken, Samsun halkına da şükranlarını sundu.

ERDOĞAN: "BİZLERE YÜZÜMÜZE AĞARTACAK İMKANLAR SAĞLADINIZ"

Karadeniz'deki büyükşehirlere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halit kardeşim, il başkanımız, ilçe başkanlarımız. Hep birlikte bu zaferde emeği olan kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Karadeniz sahilinde gerek Samsun, gerek Ordu, gerek Trabzon, büyükşehirler olarak söylüyorum; hakikaten bizlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız. Bundan dolayı sizleri özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki bundan sonrası hizmette başarı. İnşallah bunu göreceğiz" dedi.

Halit Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık teşekkür ederek, başarı sözü verdi.