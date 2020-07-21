Başkan Erdoğan'dan Hakkari'deki şehitlerimizin ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Çukurca'daki bir üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olan Büyükyıldırım ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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