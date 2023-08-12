Başkan Erdoğan'dan, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine video mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatı'nın 752. Anma Yılı Etkinliğine gönderdiği video mesaj pic.twitter.com/G1i1SfrIQg— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 12, 2023
- Başkan Erdoğan'dan, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine video mesaj
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