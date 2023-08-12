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Başkan Erdoğan'dan, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine video mesaj
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12 Ağustos 2023 Cumartesi 20:05:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 20:05:00

Başkan Erdoğan'dan, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine video mesaj

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

Etiketler : başkan erdoğan hacı bektaş veli anma programı video mesaj
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