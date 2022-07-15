Başkan Erdoğan'dan gençlere KYK burslarıyla ilgili müjde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gençleri sevindirecek haberin verileceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin merakla beklediği öğrenim kredisinin geri ödemesiyle ilgili müjdeyi verdi.
Başkan Erdoğan, çalışmaların yapıldığı ve Kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.
"HİÇBİR SORUNUMUZ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL"
Gençleri öğrenim kredisinin faizine kurban etmeyeceklerinin altını çizen Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz."
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- Başkan Erdoğan'dan gençlere KYK burslarıyla ilgili müjde