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10 Ekim 2023 Salı 21:46:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 21:46:00

Başkan Erdoğan'dan Gazze ablukasına sert tepki... "Hani insan hakları"

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Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi abluka altına almasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Maalesef ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vuruluyor; bunlar yapılırken dünya suskun. Kimse bir şey söylemiyor. Hani insan hakları?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İsrail'in insan haklarına aykırı bir şekilde Gazze şeridini ablukaya almasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'ye su verilmiyor. Elektrik yok, verilmiyor. Hasteneler ne durumda, çalışabiliyor mu, bilmiyoruz... Maalesef ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vuruluyor; bunlar yapılırken dünya suskun. Kimse bir şey söylemiyor. Hani insan hakları?"

Etiketler : israil ablukası ibadethane saldırısı insan hakları suskunluğu
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