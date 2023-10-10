Başkan Erdoğan'dan Gazze ablukasına sert tepki... "Hani insan hakları"

Başkan Erdoğan, İsrail'in insan haklarına aykırı bir şekilde Gazze şeridini ablukaya almasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'ye su verilmiyor. Elektrik yok, verilmiyor. Hasteneler ne durumda, çalışabiliyor mu, bilmiyoruz... Maalesef ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vuruluyor; bunlar yapılırken dünya suskun. Kimse bir şey söylemiyor. Hani insan hakları?"