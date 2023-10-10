Başkan Erdoğan'dan Gazze ablukasına sert tepki... "Hani insan hakları"
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi abluka altına almasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Maalesef ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vuruluyor; bunlar yapılırken dünya suskun. Kimse bir şey söylemiyor. Hani insan hakları?" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, İsrail'in insan haklarına aykırı bir şekilde Gazze şeridini ablukaya almasına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Gazze'ye su verilmiyor. Elektrik yok, verilmiyor. Hasteneler ne durumda, çalışabiliyor mu, bilmiyoruz... Maalesef ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vuruluyor; bunlar yapılırken dünya suskun. Kimse bir şey söylemiyor. Hani insan hakları?"
Gazze'ye su verilmiyor. Elektrik yok, verilmiyor.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 10, 2023
Hasteneler ne durumda, çalışabiliyor mu, bilmiyoruz...
Maalesef ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vuruluyor; bunlar yapılırken dünya suskun. Kimse bir şey söylemiyor.
Hani insan hakları?
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