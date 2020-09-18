  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5883
  • Euro
    8,9914
  • Altın
    475,5370
İstanbul
20 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
Trump korona aşısı için tarih verdi
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
WSJ: Suudi Kral ve Veliaht Prens Selman, İsrail'le normalleşme konusunda ayrışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türk firmaya teşekkür
Irak'ta 'cumhurbaşkanlığı ile hükümet seçiminde değişiklikler öngören yasa tasarısı' hazırlandı
Jandarma, yaylacılara yaylalarda erzak bırakmamaları uyarısını yaptı
BM İnsan Hakları Konseyinden Belarus'taki insan hakları durumunu araştırma kararı
Başkan Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı
Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın 'yol ayrımında' olduğunu söyledi
Johnson'dan kritik koronavirüs uyarısı
Hindistan, Cammu Keşmir'de 3 sivilin öldürülmesiyle ilgili hatasını kabul etti
Rusya: Casus uçak faaliyetleri arttı
Akdeniz'de yeni Navtex kararı! 18 Ekim'e kadar uzatıldı
Filistinli gruplar: Normalleşme İsrail'in işlediği suçları görmezden gelmektir
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Alanya'da çaldığı bisikleti Manavgat'a halk otobüsüyle götüren şüpheli yakalandı
Hollanda, Suriye'de işlenen suçlar için Esed rejimine nota verdi
İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi
Bakan Çavuşoğlu: Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı
Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem!
Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak
18 Eylül 2020 Cuma 22:13:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 22:17:00

Başkan Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin gazi bir millet olduğunu ve bu milletin bir mensubu olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Milletin ve ülkenin varlığını devam ettirmesinde, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, gaza anlayışının en önde gelen değerler arasında yer aldığına vurgu yapan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Bizler Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Galiçya'ya, Kafkas Cephesi'nden İstiklal Harbi'ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesiliz."

Erdoğan, "Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Yiğitlerimizin yurt içinde ve yurt dışında yazdıkları kahramanlık destanlarına her gün bir yenisini ekliyor olmalarıyla iftihar etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazilerimiz için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bu hasletleriyle kendi ülkesini ve halkını korumanın yanında bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların, soydaşların umudu haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal Mücadelesi'ndeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunuyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER