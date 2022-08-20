Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.