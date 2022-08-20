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20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:18:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:20:00

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan trafik kazası taziye mesajı
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