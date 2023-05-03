VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe Spor Kulübü 116 yaşında
Bir milli güvenlik tehdidi olarak dezenformasyon ve günün 3 yalanı
Japonya Başbakanı Kişida'nın Afrika turu ve bölgede Japon-Çin rekabeti
Müsiad Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Müsiad her daim hakkın, hakikatin ve milli iradenin yanında oldu...
Başkan Erdoğan'dan gençlere Gabar mesajı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı!
03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:34:00

Başkan Erdoğan'dan gençlere Gabar mesajı!

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar'da petrol bulunmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Erdoğan, "Dün tarihimizin en büyük petrol Rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından gençlere seslendi:

Sevgili Gençler,

Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık.

Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor.

Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım

Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.

Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi.

Yıllar önce Merhum Raif Karadağ'ın "Petrol Fırtınası" adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.

Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye'ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz.

Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış...

Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye'deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz.

Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz.

Bunların hepsi Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir.

Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz.

Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz.

Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.

Bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız.

Etiketler : Başkan Erdoğan Terör örgütleri Emperyalist güçler gabar
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
50'sinde çifte mutluluk

50'sinde çifte mutluluk
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Barışma tatili Bakü'de

Barışma tatili Bakü'de
Hayatın en güzel duygusu

Hayatın en güzel duygusu
Aşkı için sahneleri bıraktı

Aşkı için sahneleri bıraktı
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX