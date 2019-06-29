Başkan Erdoğan'dan G-20'de 'Mursi' çağrısı!

G-20 zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında "Muhammed Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalı. Adli Tıp kontrolü olmadan defnedildi. Mısır'daki idam cezalarına ses çıkarılmıyor. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu;

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

"Kaşıkçı cinayetinin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. BM raportörü Callamard'ın raporunun arkasında durarak adım atmasını bekliyoruz. Sorumluların en alttan en üste kadar yargılanmasını bekliyoruz.

MURSİ İÇİN DE AYNI ADIMI BEKLİYORUZ

Mısır'ın seçimle başa gelip, darbeyle indirilen eski Cumhurbaşkanı Mursi için de aynı adımı bekliyoruz. Duruşma salonunda vefat etmiş, yarım saat hiçbir müdahale yapılmaksızın gelişen durum demokrasi ve insanlığa sahip çıkılmasını beklerdik.

MISIR'DAKİ İDAMLAR KARŞISINDA ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR

Bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa dünyanın geleceği, dünya açısından, dünya siyaseti açısından da tehlikelidir. Zirvede bunu liderlerle görüştük. Üzülerek belirtmek isterim ki, bazı Batılı ülkeler Mısır'daki idamlar karşısında üç maymunu oynuyor. "