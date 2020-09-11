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11 Eylül 2020 Cuma 00:43:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 00:50:00

Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya 'Doğu Akdeniz' mesajı: Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz

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Doğu Akdeniz'de yaşananlar ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşımda bulundu. Belediye Başkanlığı dönemine ait bir videoyu paylaşan Erdoğan "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." mesajı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir paylaşımda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir paylaşımda bulundu. Macron'un skandal sözlerinin ardından gelen mesajda, "Biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz" mesajı verildi.

Videoda, Belediye Başkanlığı dönemine ait bir videoyu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanıyor: "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın. Biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." dedi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğle saatlerinde yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullanmıştı.

Videoda, Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanıyor:

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