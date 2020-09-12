Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki! Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

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12 Eylül 2020 Cumartesi 16:13:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 16:27:00

Başkan Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki! Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Kaynak: IHA

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Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çok sert sözlerle yüklendi. "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Macron'a, Başkan Erdoğan, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendisiyle ilgili küstah sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak." dedi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Burada önemli bir konuya girmem lazım. Bakınız güneyde malum koalisyon güçleriyle mücadelemiz var. Ve hemen şöyle bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de.

Öbür tarafta Libya'da karşımızda darbeci Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Wagner diye paralı Abu Dabi yönetiminin desteklediği silahlı güçleri var. Onların yanında Fransa sürekli gündemde.

İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var"

"Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak."

Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz.

Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık.

YUNANİSTAN'A DOĞU AKDENİZ UYARISI

Koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik.

Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle.

Türkiye Meclisi'yle, Cumhurbaşkanlığıyla, yargısıyla, kurumlarıyla, ordusu ve diplomasisiyle kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

Şu anda adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman komşu komşu diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamd olsun biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık.

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