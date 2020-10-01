Başkan Erdoğan'dan flaş AYM ve idam açıklaması
TBMM'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP lideri Bahçeli'nin AYM çağrısına ilişkin soruya Başkan Erdoğan 'Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de atarım' dedi. İdam konusuna da değinen Başkan Erdoğan 'Karar bana gelirse onaylarım' ifadelerini kullandı.
TBMM'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP lideri Bahçeli'nin AYM çağrısına ilişkin soruya Başkan Erdoğan 'Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de atarım' dedi. İdam konusuna da değinen Başkan Erdoğan 'Karar bana gelirse onaylarım' ifadelerini kullandı.
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