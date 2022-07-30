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30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:40:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:40:00

Başkan Erdoğan'dan fındık bahçesi ziyareti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık bahçesini ziyaret etti.

Toplu açılış töreni için Ordu'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kente gelirken yol güzergahındaki fındık bahçesine uğradı.

Fındık bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, burada fındık üreticileriyle sohbet etti.

Üreticilere yeni fındık fiyatına ilişkin beklentilerini soran Erdoğan, aldığı yanıtlar sonrasında, "Bizler tabii kesinlikle müstahsilimizin canını yakmayız inşallah. İstişareleri yaparak buralara geldik. Bu istişarelerin neticesinde de inşallah bugün şöyle hayra alamet bir açıklamayı da inşallah yaparız." dedi.

Başkan Erdoğan, 2023 yılının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"İnşallah 2023'te de bu birliğimiz, bu beraberliğimizle bütün dünyaya bir şeyi ispat etmemiz lazım. Demek dünyanın anladığı gibi değil. İşte Rusya, Ukrayna ne halde görüyorsunuz ama elhamdülillah bizler ne haldeyiz o da ortada. Gayet iyiyiz, kendimize güveniyoruz. Öyle birilerinin anlattığı gibi ülke batmış bitmiş filan, böyle bir şey yok. Bereket çok önemli, hamdedeceğiz, şükredeceğiz daha iyi olacak inşallah."

Başkan Erdoğan, otizmli Murat Yeşilyurt ile annesi Neşe ve babası İbrahim Yeşilyurt'la da bir süre sohbet etti. Erdoğan, fındık bahçesinden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mustafa Şen, Özlem Zengin, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Etiketler : başkan erdoğan rize fındık
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