VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile görüştü Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağ...
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü
AFAD, 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarıda bulundu
Netanyahu'nun ofisi önünde protesto: Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri sokağa döküldü
Hamas'tan 'İsrail kültürü' tanımlaması: "Öldürmekten ve soykırımdan başka bir şeye yaramaz"
Adıyaman'da kalıcı konutların inşası sürüyor
18 Kasım 2023 Cumartesi 20:50:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 20:50:00

Başkan Erdoğan'dan 'Filistin davası' mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Filistin davasına yaklaşımına ilişkin mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Filistin davasına yaklaşımına ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Niyetleri halis olduğu için ortaya koydukları tezlerin haklılığına itibarın da o derece arttığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

''İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördük. Zirvenin sonuç bildirgesini bizim önerilerimiz ve tezlerimiz şekillendirdi. Bunu son derece kıymetli buluyorum. Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz. Bizim sesimizin gür olmasının temel dayanağı, arkamızda dimdik duran milletimizin güveni ve sarsılmaz desteğidir."

Başkan Erdoğan, paylaşımını "Biz bu millete bir söz verdik, 'Dikleşmeden dik duracağız.' dedik. Bu ülkenin ve kardeşlerinin itibarını, onurunu asla yere düşürmeyiz; her yerde en güçlü biçimde savunuruz, savunmaya da devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.

Etiketler : başkan erdoğan filistin mesaj GAZZE
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Sanat aşığı

Sanat aşığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX