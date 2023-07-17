Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
Başkan Erdoğan, ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu #FileninSultanları'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. ������ pic.twitter.com/Mz8UjarYI5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 17, 2023