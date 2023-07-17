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Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
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17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:16:00

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

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Başkan Erdoğan, ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Başkan Erdoğan FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu Filenin Sultanları
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