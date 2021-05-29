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29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:55:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:06:00

Başkan Erdoğan'dan 'Fetih' mesajı: Okçuların yazdığı destanı bugün İHA'larla tekrarlıyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı Fetih Kupası programına mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum.

Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz.

Gençlerimizle Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz

Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz

Etiketler : başkan erdoğan istanbul ayasofya
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