Başkan Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, 5 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 5 yıl önce teröristlere girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin yıldönümünde sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum."