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05 Ocak 2022 Çarşamba 11:54:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 11:54:00

Başkan Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, 5 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 5 yıl önce teröristlere girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin yıldönümünde sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum."

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Fethi Sekin
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