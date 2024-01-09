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09 Ocak 2024 Salı 13:08:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 13:08:00

Başkan Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Usta'ya geçmiş olsun telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kurum, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yaralı Usta ile görüştürdü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta ile selamlaşarak,"Hocam geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Cami İmamı Usta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Rabb'im sizi muhafaza etsin, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Erdoğan da "Rabb'im beterinden de korusun inşallah, Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabb'im şifalar versin inşallah." diyerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den Usta'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Prof. Dr. Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği bilgide, "Sayın hocamızın durumu iyi, dün bir bıçak yaralanması olmuş, öldürücü bir yere gelecek şekilde saldırı olmuş, yapılan ameliyat sonucunda herhangi bir şey çıkmamış. Şu anda hocamızın durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Bugün muhtemelen burada (yoğun bakım) durur. Yarından itibaren de inşallah normal servise alacağız hocamızı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bunun üzerine Özdemir'e teşekkür ederek, "İsabetli olan neyse onu tabii yapmakta fayda var. Rabb'im şifalar versin." dedi.

Kurum'a hastane ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

Etiketler : fatih cami imam saldırı murat kurum recep tayyip erdoğan
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