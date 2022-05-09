Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fiyat artışlarının gerçekle ilgisi olmadığını belirterek, "Milletin aşına kan doğrayan fırsatçıları görüyoruz" dedi

"VATANDAŞLARIMIZI PİYASA CAMBAZLARININ FİYAT OYUNLARINA KURBAN ETMEYECEĞİZ"

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan şunları ifade etti:

"Vatandaşımızın özelikle belini büken fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını da elbette biliyoruz. Serbest piyasa ekonomisi sınırları içerisinde kazanmak yerine gayri ahlaki yöntemlerle milletimiz aşına kan doğrama peşinde koşan fırsatçıların olduğunu da görüyoruz. Bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımızla tamahkarlık yapanlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Kabine toplantımız var. Bu kabine toplantımızda bu meseleleri tekrar konuşacak, tartışacak hukuki ve idari anlamda alınması gereken ilave önlemler konusunda adımlarız süratle hayata geçireceğiz. Son 20 yılda nasıl insanımız enflasyonu ezdirmediysek, aç gözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da vatandaşımızı kurban etmeyeceğiz"