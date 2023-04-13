VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mostar Köprüsü'nde 1300 kişilik iftar
En güzel isimler Allah'a aittir
Tok tutacak besinleri yiyin
Uykunuz bölünsün
İstanbul'da TKP/ML'ye operasyon
"Dayanışma diplomasisi, girişimci, insani ve etkili dış politikamızın bir neticesidir"
13 Nisan 2023 Perşembe 11:11:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 11:11:00

Başkan Erdoğan'dan ev hanımlarına özel sigorta sözü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına özel sigortalılık adımları olacağını, primlerinin bir kısmını da devlet olarak kendilerinin ödeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ev hanımlarına yönelik planları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ev hanımlarına özel sigortalılık adımlarımız olacak. Ev hanımlarının primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz." dedi.

"BİZ SAPKIN AKIMLARIN ÜLKEMİZDE VARLIK GÖSTERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Aile yapısının korunması konusuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Aile bizim kutsalımız ve değerimiz. Anayasal değişiklik yapacak kadar bu konuya sahip çıkacağız. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. Biz sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Biz bunları yaparken Kemal efendi milleti kandırmaya çalışıyor. Kendi partisinde tacize uğramış kadınları savunmakla işe başlayabilir. Onlar bize bu konuda söz söyleyemez."

Etiketler : recep tayyip erdoğan ev hanımları sigorta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX