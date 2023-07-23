VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! "2 terörist etkisiz hale getirildi"
Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında dünya şampiyonu oldu
Yeniden ibadete açılan Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritaları hazırlanacak
İnsansız kara aracı BARKAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
23 Temmuz 2023 Pazar 12:11:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 12:11:00

Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümüyle ilgili, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan erzurum kongresi yıl dönümü
Hakaret davasını kazandı

Hakaret davasını kazandı
Peruk taktı

Peruk taktı
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Terzi heyecanı

Terzi heyecanı
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Dijitale geçti

Dijitale geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX