Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümüyle ilgili, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/rin8IQ27oi— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2023
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