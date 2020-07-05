Başkan Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.
Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xiTiWiUOi3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2020
- Başkan Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı
- Başkan Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı ile görüştü
- Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'a 'Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan' cevabı
- Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki yol çalışmalarını inceledi
- Bakan Koca: Yeni vakalar artış eğiliminde
- Başkan Erdoğan'dan 'Hidroelektrik Üretim Tesisleri'ne ilişkin paylaşım