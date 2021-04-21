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21 Nisan 2021 Çarşamba 14:40:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 15:25:00

Başkan Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 20 Nisan'da bir televizyon programında, "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." dediği belirtildi.

Dilekçede, merhum Adnan Menderes'in darbeciler tarafından katledilen bir başbakan olduğu, Menderes'in idam edilmesinin milletin vicdanında derin yaralar açtığı kaydedildi.

Vesayet odaklarının da Menderes'in akıbetiyle, seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği belirtilen dilekçede, "(Menderes'in akıbeti) vesayet odakları ve onlara destek veren siyasetçiler tarafından olağanlaştırılmaya çalışılan bir tehdit ifadesidir. Son altmış yılda, siyasetçilere ve ülkeyi yöneten sivil idarecilere demokrasi dışı yöntemlerle istikamet vermeye çalışan odakları da bu tehdit ifadesine çokça başvurmuşlardır." denildi.

Dilekçede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "tehdit" suçunu düzenleyen 106. maddesinin ilk fıkrasında, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit eden kişinin, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

"Altay'ın şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanını, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suç işlediği" kaydedilen dilekçede, "Son olarak soruşturma yürütülen '104 Amiral Bildirisi'nde de 'aksi halde' ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbet de 'Menderes'in akıbeti'dir. 104 amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet, Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, bildirinin muhtevası ile Engin Altay'ın açıklamaları arasındaki benzerliğin dikkati çekici olduğu belirtilerek, şikayete konu açıklamalar ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Etiketler : chp engin altay suç duyurusu
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