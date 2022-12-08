VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahnede ışıldadı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Suriye'nin kuzeyi için iki senaryo
Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak
Gençlik Endülüs'te buluşacak!
Benzin ve motorin fiyatlarına çifte indirim!
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
"Orta Doğu'yu ateşe verebilir"
ABD'den F-16 satışına ilişkin yeni açıklamalar geldi!
Meteoroloji il il saat verdi: Sağanak ve kar uyarısı
Sosyal medyayı sevmedim
Ağız kokusuna karşı dil ve yanaklar da fırçalanmalı
Bağışıklığınızı beslenme ile güçlendirin
Ciltteki renk değişimi takip ve tedavi gerektiriyor
Anne-babalar dikkat! Çocuklarda kalbe zararlı beslenme hataları
Bugün burçları neler bekliyor? 08 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Bakan Kurum: Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız
Rusya'dan ABD'ye Suriye eleştirisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz
Peru Cumhurbaşkanı Castillo gözaltına alındı
Bakan Dönmez: Vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız
Kalp krizi geçiren sürücü direğe çarparak hayatını kaybetti
08 Aralık 2022 Perşembe 10:41:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 10:41:00

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Adım adım çözüme kavuşturacağız

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Enflasyonu adım adım çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve hammadde fiyatları ile buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu, hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorluyor. Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentiyi karşılamadığını görüyoruz. Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi, bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor.

Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

"İHRACATIMIZ 300 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNE DOĞRU YAKLAŞIYOR"

İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu.

Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe, zararlarımızı telafi etmenin ötesine de geçerek farklı bir ivme yakaladık. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdama ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan Togg'un üretim tesisinin açılışını Cumhuriyetimizin 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük beşinci barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışıyla enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık.

"HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON MESELESİNİ DE ADIM ADIM ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyon boynunu kırmış olacağız.

Savunma sanayii alanında kısa sürede ulaştığımız seviye ise milletimizin gurur kaynaklarından biri haline geldi. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 3 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmattan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz.

"MÜCADELEMİZİ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

2023 senesini ekonomi ve enerjide olduğu gibi savunma sanayiinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin ne küresel ayak oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

Etiketler : Başkan Erdoğan ekonomi ve enerji Türkiye 2023 Zirvesi
İrem'in yerine geçmek istedi

İrem'in yerine geçmek istedi
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Yıllar teğet geçti

Yıllar teğet geçti
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Oyunculuktan yönetmenliğe

Oyunculuktan yönetmenliğe
Sanat eserleri topluyor

Sanat eserleri topluyor
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama
Takipçilerini şaşırtan paylaşım

Takipçilerini şaşırtan paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX