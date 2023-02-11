Başkan Erdoğan'dan ekiplere ve gönüllülere teşekkür
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, "Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
- Başkan Erdoğan'dan ekiplere ve gönüllülere teşekkür
- Yüzer hastane TCG Bayraktar depremzedelere "nefes" oldu
- "Deprem bölgesinde vatandaşların başvurmaları halinde hasarsız konutlara elektrik verilebilecek"
- Bakan Kirişci: Hatay Yarseli Barajı'nda patlama ya da su sızıntısı bulunmuyor
- Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi