Başkan Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'eğilmedik, eğilmeyiz' mesajıyla videolu bir paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.
Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020
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