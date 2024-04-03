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Başkan Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanına tebrik
03 Nisan 2024 Çarşamba 09:16:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 09:16:00

Başkan Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanına tebrik

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti.

Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22'sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi. Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, "Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

Etiketler : başkan erdoğan düzce tebrik
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