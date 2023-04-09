Başkan Erdoğan'dan "Durmak yok, yola devam” paylaşımı
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"DURMAK YOK, YOLA DEVAM" VURGUSU
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz"
Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023
"Durmak yok, yola devam" diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/urXnVJumaO
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