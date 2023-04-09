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Başkan Erdoğan'dan "Durmak yok, yola devam” paylaşımı
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09 Nisan 2023 Pazar 23:41:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 23:41:00

Başkan Erdoğan'dan "Durmak yok, yola devam” paylaşımı

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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM" VURGUSU

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Etiketler : başkan erdoğan ak parti cumhurbaşkanı

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