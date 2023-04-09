Başkan Erdoğan'dan "Durmak yok, yola devam” paylaşımı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



"DURMAK YOK, YOLA DEVAM" VURGUSU

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz"