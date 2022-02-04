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04 Şubat 2022 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 22:50:00

Başkan Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele edenlere Allah'tan acil şifalar diledi.

"Kanserin erken teşhis ve tedavisi hayat kurtarır. Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2004 yılında 11 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile başladığımız bu mücadeleye, bugün her ilde en az bir adet olmak üzere 331 merkez ile devam ediyoruz. 42 mobil kanser tarama aracı ile de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. 2020 yılında 3,5 milyon, 2021'de 4,5 milyon kanser taraması yaptık. Kanser Randevu Sistemi'ni devreye alarak tarama hizmetlerini etkin hale getirdik. Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir."

Etiketler : recep tayyip erdoğan dünya kanser günü kanser
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