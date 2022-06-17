Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Görselde, "Son 20 yılda, 5,9 milyar fidan dikildi" ifadesi bulunurken "2002 orman varlığımız 20,8 milyon hektar, 2022'de ise 23,1 milyon hektar" bilgisine yer verildi.
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/0yZZ1TsdlG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2022
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