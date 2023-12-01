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01 Aralık 2023 Cuma 14:03:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 14:03:00

Başkan Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği

Kaynak: AA-TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de ikili temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapılacağı Expo City Dubai'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı.

Zirve kapsamında ikili temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia ile görüştü.

Etiketler : recep tayyip erdoğan dubai diplomasi
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