Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Dayatılmaya çalışılan 'Sevr'e boyun eğemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan "Sevr"e boyun eğemeyiz. Evlatlarımıza, kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz." açıklamasında bulundu.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Başkan Erdoğan Ankara'da yaptığı açıklamada Doğu Akdeni gündemine de değinmişti.

"Hidrokarbon arama faaliyetlerimize hız kazandırdık" diyen Başkan Erdoğan, "Akdeniz'de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Özellikle "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir. Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir. Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Yüzde yüz haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz. Maalesef birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. Özellikle tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak biz çekiyoruz. Misak-ı Milli sınırlarımıza sahip çıkılmamasıyla Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyeti olmuştur. Sadece uğrunda şehitler erdiğimiz toprakları kaybetmedik güneydeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık.." şeklinde konuştu.