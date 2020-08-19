  • BIST
    1124.71
  • Dolar
    7,2967
  • Euro
    8,6432
  • Altın
    452,0710
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Birleşmiş Milletler: Libya açıklarında tekne kazasında 5'i çocuk en az 45 düzensiz göçmen öldü
Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Cammu Keşmir'de çatışmada 3 kişi öldü
ABD'li senatörler, Trump'ı Suudi Arabistan'ın gizli nükleer programı hakkında uyardı
Özbekistan hükümeti Türkiye ile stratejik ortaklığı daha da geliştirecek
Almanya'da gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
10 yaşındaki çocuğa otobüs kullandırdılar! Görüntüler sosyal medyada olay oldu
Jandarma Genel Komutanlığından 'genç kıza cinsel saldırı' zanlısıyla ilgili açıklama
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
DSÖ'den Irak'ta sağlık krizi yaşanabileceği uyarısı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Dayatılmaya çalışılan 'Sevr'e boyun eğemeyiz
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Tatbikat raporu ve HTS talebi reddedildi
Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı
Bayraktar Akıncı TİHA 20 bin yükseklikteki ikinci uçuşu başarıyla tamamladı
Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü transfer etti
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 42 sığınmacı kurtarıldı
Bakan Soylu jandarma komutanlarıyla görüştü
Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
Bakan Koca: Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık
İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış
TBMM Başkanı Şentop: Bazı ülkeler göç meselesinin vicdani boyutunu görmezden gelmektedir
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Erdoğan'a güven mektubu sundu
ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle BAE merkezli şirketlere yaptırım
19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:16:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:16:00

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Dayatılmaya çalışılan 'Sevr'e boyun eğemeyiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan "Sevr"e boyun eğemeyiz. Evlatlarımıza, kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz." açıklamasında bulundu.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Başkan Erdoğan Ankara'da yaptığı açıklamada Doğu Akdeni gündemine de değinmişti.

"Hidrokarbon arama faaliyetlerimize hız kazandırdık" diyen Başkan Erdoğan, "Akdeniz'de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Özellikle "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir. Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir. Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Yüzde yüz haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz. Maalesef birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. Özellikle tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak biz çekiyoruz. Misak-ı Milli sınırlarımıza sahip çıkılmamasıyla Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyeti olmuştur. Sadece uğrunda şehitler erdiğimiz toprakları kaybetmedik güneydeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık.." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER