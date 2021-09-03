Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından evlat nöbetinde 3. yıla giren ailelerle ilgili bir video paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." ifadelerini kullandı.



Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.



Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum. pic.twitter.com/LE0r1wG9PC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2021

"ZAFER İNŞALLAH SİZİN GİBİ İNANAN ANNELERİN ZAFERİ OLACAKTIR"

Başkan Erdoğan videodaki mesajında da şu ifadeleri kullandı:

"Sizi yıldıramadılar. Birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti.

Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."