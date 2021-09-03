VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
Biden'dan 11 Eylül talimatı: Belgeler 6 ay içinde halka açılsın
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj
Araştırma: Kovid-19 'böbrek hastalığı' riskini yüzde 35 artırıyor
İstanbul Valiliğinden Meral Akşener'in iddialarına yanıt
MSB paylaştı! NATO tarafından kalk emri verildi
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklara ilişkin planlar sızdı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi şantiye alanına getirildi
Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Türkiye'de bugün 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan: Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek bir seviyeye geldik
KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Tosuncuk, liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalışıyor
Bayraktar Akıncı Atina'da endişe yarattı
Bahçeli'den 'seçim barajı' açıklaması
Aşı olmayan işçiye PCR şartı
"40 yıllık CHP'liyim, ben böyle iftira görmedim"
Uçan taksi ilk kez göklerde!
Putin, ''bu bir felaket'' diyerek tepki gösterdi
Bakan Muş: Tansu Hanım aradı, rakamları dinledi ve tebrik etti
Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan açıklaması!
Enflasyon verisi sonrası kira artış oranı belli oldu
13 yaşındaki kızın korkunç ölümü üzerine baba ve amca gözaltında
03 Eylül 2021 Cuma 23:44:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 23:44:00

Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından evlat nöbetinde 3. yıla giren ailelerle ilgili bir video paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

"ZAFER İNŞALLAH SİZİN GİBİ İNANAN ANNELERİN ZAFERİ OLACAKTIR"

Başkan Erdoğan videodaki mesajında da şu ifadeleri kullandı:

"Sizi yıldıramadılar. Birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti.

Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."

Etiketler : başkan erdoğan diyarbakır sosyal medya
Yalın'dan 3'te 3!

Yalın'dan 3'te 3!
Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi
Aşk sarhoşu

Aşk sarhoşu
Sette kovid alarmı

Sette kovid alarmı
Biran şaşırtacak

Biran şaşırtacak
Hamlet'e Fransa'da prömiyer

Hamlet'e Fransa'da prömiyer
İlk kare

İlk kare
Alp Arslan imajı

Alp Arslan imajı
Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor

Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER