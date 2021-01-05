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05 Ocak 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 15:30:00

Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyaret, Devlet Bahçeli’nin evinde gerçekleştirildi.

İki liderin görüşmesi saat yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin içeriği ise henüz açıklanmadı.

Etiketler : başkan erdoğan devlet bahçeli ziyaret
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