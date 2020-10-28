Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesaj

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28 Ekim 2020 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 11:12:00

Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kaynak: İHA

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Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir videolu mesajı Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak olan tüm dostlara en kalbi şükranlarını sunduğunu ifade eden Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yıl dönümünde istiklal harbimizin tüm kahramanlarıyla cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum. Malazgirt Zaferinden bugün pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatlarına kadar bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. İstiklal Harbimizi bizzat yöneten, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan Türkiye Büyük Millet Meclisimize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar milletimizi istiklal ve istikbal davasından döndürmek bir yana tam tersine azmini bilemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir."

Hedeflere yaklaştıkça Türkiye'ye yönelik saldırıların cephesinin genişlediğini, sayısı ve dozunun arttığını vurgulayan Erdoğan, "Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesi ile hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı 7 düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, dirayetli, inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz 'dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın yankıları giderek genişlerken dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ERDOĞAN 29 EKİM ANMA MESAJ
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