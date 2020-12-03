Başkan Erdoğan'dan Konser Salonu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni'ne katılarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz."

"(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir."

"Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur."

"Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik."

"Milletin değerlerini, zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu anlayış, sanat hayatımızın çölleşmesine sebep olmuştur."