  • BIST
    1109.9
  • Dolar
    7,3091
  • Euro
    8,7159
  • Altın
    460,8920
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkel'den Yunanistan'a skandal destek açıklaması! Bunu yapmak zorundayız
Cesur güvenlikçi silahlı soyguncuları tek başına püskürttü
"Evden dışarıya adım atmayın"
Başkan Erdoğan, Giresun'a gidiyor
Koronavirüs korkusuna kapılan Kıvanç Tatlıtuğ test yaptırdı, sonuç bekliyor
İstanbul Kabataş'ta kaza! Tramvay, halk otobüsüne çarptı
Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeleri görüştü
Hamaney yolsuzlukla mücadelede nerede duruyor?
İran'da koronavirüs salgını can almaya devam ediyor! Son 24 saatte 112 kişi daha hayatını kaybetti
Umman'a dev zırhlıların teslimatları tamamlandı
F-16'ların arasından Çin'e gözdağı!
Hatay'daki orman yangınına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos açıklaması
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hamilelik kilolarından eser kalmadı! İşte Turan'ın sırrı
YÖK'ten çok önemli karar!
Tanıtımını Başkan Erdoğan yapmıştı: Elektrikli yerli ekskavatör 2022'de satışta olacak
Bakan Akar TSK'nın FETÖ'yle mücadelesine ilişkin konuştu: 20 bin 62 personel uzaklaştırıldı
"Sincar'da PKK değil Irak ve Türkiye olsun"
Şifa var diye başka illerden bile geldikleri kuyu mikrop yuvası çıktı
Türkiye bölgede söz sahibi!
Şehidimiz Çetin Ak askeri törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı
Varank açıkladı! Hyundai i20 Türkiye'de üretime başlıyor
Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı
Olası bir çatışmada Türkiye kazanır!
28 Ağustos 2020 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 14:59:00

Başkan Erdoğan: Nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım

Kaynak: DHA

ABONE OL

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım' dedi.

Başkan Erdoğan, cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrasında cemaati selamlayarak koronavirüs önlemlerine karşı uyarıda bulundu.

"GİRESUN'A GİDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım."

Başkan Erdoğan, koronavirüs önlemlerine karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Erdoğan 'Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz. dedi.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Büyük Çamlıca Cami'ne geçti.

Erdoğan, namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım. Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanlara hiç dikkate almayın. Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER