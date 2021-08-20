Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban ile görüşmelerimiz oldu yine olabilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç. Bu süreç içerisinde gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın ABD'nin Afganistan'a olan müdahalesi olsun bunların hiçbirinde sağlıklı bir yaklaşımı hiçbiri göstermemiştir. Bu ülkeler buralara sadece askeri silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira buralara aktarmışlardır. Bu paraların nerede harcandığı çok önemlidir.

'GEREKİRSE TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ'

Afganistan şu anda adeta kendi başına bırakılmış Taliban'ın takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen netice ortada. Amerika bizimle de görüşme yaptı. Taliban ile bizim de görüşmelerimiz oldu. Bu tür görüşmeleri zaman zaman yapabileceğimizi söyledik. Ölümden uzak adımın atılmış olması Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz. Buna kapalı değiliz.

ABD İLE SIĞINMACI ANLAŞMASI İDDİASI

ABD de yalanladığı halde hala konuşuyorlar. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır."