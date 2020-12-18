Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışı için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. CHP'deki tecavüz skandallarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu kadar tacizler, tecavüzler oldu partinizin içinde, sesleri çıktı mı? Çıkmadı! Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini... Biz 2023'e kadar Milletimize bu gerçekleri ve projelerimizi, yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatacağız." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe'de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırma çalışması içerisindeyiz.

Teker teker saymaya kalksak saatler günler sürecek çalışmalar sayesinde Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlar, seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayeleri ile donatma sözü vermiştik. Bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Millet kıraathaneleri, millet bahçeleri, restorasyonlar ile şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz. Sosyal destek programları ile milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Çok büyük engel ve tuzaklar ile karşılaşıyoruz. Ama bu tuzaklar, engeller hedefimize ulaşma konusunda çok daha azimli ve kararlı hale getiriyor.

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor.

Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz, ama içerideki şaşkınlıkları anlamakta güçlük çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan bahsedenlerin AK Parti'ye yönelttikleri eleştirilerde katıksız faşizmi görüyoruz.

Ne diyorlar, AK Parti'yi kapatacağız, AK Parti'ye muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar.

Bu kadar tacizler, tecavüzler oldu partinizin içinde, sesleri çıktı mı? Çıkmadı! Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini... Biz 2023'e kadar Milletimize bu gerçekleri ve projelerimizi, yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatacağız. 2023 hedeflerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu her vatandaşımıza anlatacağız.