Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi tartışmalarıyla ilgili CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Dertleri Atatürk ismine sahip çıkmak değil" ifadesini kullandı. Erdoğan 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fetih Yıldönümü kutlamalarının da Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını bildirdi. Erdoğan şu açıkla-maları yaptı:

DARBECİLERİN MASKESİ

"Bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı idi. 28 Şubat'a kadar darbecilerin ihaneti, gizlemek için kullandıkları araç Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemleridir. Millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmaları tam bir garabettir."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Erdoğan'a Türk bayrağı takdim etti.

29 MAYIS'I KUTLAYACAĞIZ

"Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı. 29 Mayıs'ı da Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen 700 kişiyi falan topla oraya götür. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. O gün ağacı dikeceğiz ve inşallah bahçenin temelini de atacağız."

MAĞARADA YAŞAYANLARLA SİYASİ ORTAKLIK YAPIYOR

CHP'ye eleştirilerini sürdüren Erdoğan şunları söyledi: "132 bin ağacı ile yürüyüş yolları ile ülkemizin gururu olan bu projeye karşı çıkmakla kalmıyor, buranın yabancılara satılacağı yalanı ile milleti galeyana getirmeye çalışıyor. Bir de burada konutlar yapılacakmış. Yalana bak. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun, onlarla yoluna devam ediyorsun. Ortaklığını sürdürdüğün mağaradakilerin hali ortada. Gel bir an önce onlardan kurtul, yoksa halin iyi değil."

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'E SORGUSUZ 'EVET' DEMEYİZ

Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu için şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna krizinin ardından bölgede sergilenen dayanışmayı, seferber edilen kaynakları biraz gözlerimiz dolarak biraz da tebessümle izliyoruz dersek yeridir. Önümüze getirilen her teklife sorgusuz sualsiz evet diyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hem PKK terör örgütüne destek verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiri ile tutarsızlıktır. Siz teröristleri vermeyeceksiniz ama bizden NATO üyeliğini isteyeceksiniz. Bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'evet' diyemeyiz."

KARİKATÜR TİPLERLE BAŞARAMAZSINIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne gitmesiyle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Akılla ilgisi olmayan SADAT tantanası çıkardılar. CHP'nin başındaki zat SADAT'ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT'ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor. Darbecilere yaptıramadığını sinsi çelmelerle başarıya ulaştıramadığınız işi Bay Kemal gibi karikatür tiple hiç elde edemezsiniz."

19 MAYIS BİR DÖNÜM NOKTASI

"19 Mayıs, milletimizin istiklal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biridir. 19 Mayıs, milletimizin şartların en zor olduğu dönemlerde bile dayatmalara teslim olmayıp kendi yolunu çizme iradesinin sembolüdür. Şanı, şerefi, gururu da milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

SIĞINMACI TARTIŞMASI KİRLİ PLANIN PARÇASI

Başkan Erdoğan sığınmacılar tartışması kirli bir planın parçası olduğunu belirterek "Halbuki daha bir kaç yıl önce yayınladığı raporda ülkemizin açık kapı politikasının yetersizliğinden, bu insanların sağlık, meslek gibi konularda yeterli hizmetin verilememesinden şikayet ediyor" dedi.