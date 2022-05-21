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21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:28:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:28:00

Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : çerkes sürgünü erdoğan kafkasya
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