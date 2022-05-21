Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/s3mtq3BL8o — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2022