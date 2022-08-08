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08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:32:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:32:00

Başkan Erdoğan'dan cemevi ziyareti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki iftar programına katıldı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Etiketler : Başkan Erdoğan ak parti Alevi ve Bektaşi dernekleri
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