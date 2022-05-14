VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blockchain ve NFT içerikli bölümler geliyor
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 14 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Çavuşoğlu'ndan NATO toplantısı öncesi İsveç ve Finlandiya açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı
Hindistan'da yangın faciası: 27 ölü, 40 yaralı
Başkan Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: Yaş çay alım fiyatında yüzde 73'lük artış
PERİŞAN MUTLULUK
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
GÜZELLİK SIRRI: SEBZE VE BOL SU
Devlet desteğiyle çiftlik sahibi oldu
Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor
Eşinin yerine 24 saat mesaide
Yanlış park engellilere 'barikat' oluyor
Ay toprağında bitki yetiştirildi
Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı
Galada aşk
Rapçiler bir arada
Limon adam Ferdi
Yazın çalışacak
Londra'da oyun izledik
Enflasyonla mücadele önceliğimizdir
Başkan Erdoğan: Gerçekten gurur verici bir eser oldu
Bakan Yanık duyurdu... Yarın hesaplara yatıyor
Dijital faşizm tehdit unsuru haline geldi
14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:46:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:00:00

Başkan Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: Yaş çay alım fiyatında yüzde 73'lük artış

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.

İNŞAATLAR PROJELENDİRİLDİ

Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum.

Etiketler : Çay Başkan Erdoğan Çay Üreticileri İnşaat
Akıl hocası Rıdvan

Akıl hocası Rıdvan
Oylamalı tekli

Oylamalı tekli
Şampiyonluk sahnesi

Şampiyonluk sahnesi
Tanıtım elçisi oldu

Tanıtım elçisi oldu
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
İkinci projeye imza attı

İkinci projeye imza attı
Her şey yolunda

Her şey yolunda
İtalyan şeflere kebap dersi!

İtalyan şeflere kebap dersi!
Hollywood yıldızı benzetmesi

Hollywood yıldızı benzetmesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX