Başkan Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: Yaş çay alım fiyatında yüzde 73'lük artış
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.
İNŞAATLAR PROJELENDİRİLDİ
Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum.
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