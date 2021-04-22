Başkan Erdoğan'dan Çad'a taziye telefonu

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22 Nisan 2021 Perşembe 20:37:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 20:38:00

Başkan Erdoğan'dan Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Itno'ya taziye telefonu

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Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkan İdris Deby Itno'nun vefatı dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno'ya taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Merhum Itno'nun Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

Etiketler : Erdoğan Çad Cumhurbaşkan Türkiye-Çad
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