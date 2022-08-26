Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti
Başkan Erdoğan şu sözlere yer verdi:
"Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum."
Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/zFCepKzPej— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2022
- Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü paylaşımı
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