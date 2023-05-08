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08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:40:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:40:00

Başkan Erdoğan'dan 'Büyük İstanbul Mitingi' paylaşımı! "Türkiye bize emanet"

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle "TÜRKİYE BİZE EMANET" dedik." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, 14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmayı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmelerinin tesadüf olmadığını belirterek, "Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi." ifadesini kullandı.

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle 'Türkiye Bize Emanet' dedik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdi. Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş'un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi. Vecihi Bey'e yapılanların bir benzerinin şimdi de savunma sanayii şirketlerimize yapıldığını görüyoruz. Aynı sinsi yöntemlerle dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in önü daha fazla büyümeden, daha fazla serpilmeden kesilmek isteniyor. Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar, buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar.

İnşallah onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Dün sevgileriyle coşkularıyla kadirşinaslıklarıyla azimleri ve iradeleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Etiketler : başkan erdoğan büyük istanbul mitingi paylaşım
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