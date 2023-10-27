Başkan Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi' çağrısı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi'ne vatandaşları davet etti.
Başkan Erdoğan, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi'ne vatandaşları davet etti.
Başkan Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Yarın milletimizin her bir ferdini Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum." açıklamalarına yer verdi.
Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi'ne davet ediyorum. �������� pic.twitter.com/0dq3qXXM1C— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023
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