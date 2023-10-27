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27 Ekim 2023 Cuma 22:22:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 22:22:00

Başkan Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi' çağrısı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi'ne vatandaşları davet etti.

Başkan Erdoğan, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi'ne vatandaşları davet etti.

Başkan Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Yarın milletimizin her bir ferdini Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum." açıklamalarına yer verdi.

Etiketler : Atatürk Havalimanı Filistin Miting
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