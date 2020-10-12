Başkan Erdoğan'dan Bulut için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Bulut için bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.